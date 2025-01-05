Ротенберг – журналисту: «Обычно вы в пять утра пишете исподтишка. По военной науке атаковать нужно ночью, как фашисты атаковали. Но надо как-то днем и все-таки в глаза»
СКА сегодня обыграл «Витязь» (5:2) в домашнем матче Фонбет Чемпионат КХЛ.
– Роман Борисович, как просили, поругаю глаза в глаза. Честно, открыто.
– Вы обычно ночью пишете?
– Я ночью не пишу.
– Я даже просил наших коллег ночью мониторить прессу. Обычно вы в пять утра выпускаете исподтишка.
– Конкретно я?
– Не знаю, что лично вы, но вот... Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать – ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют. Но надо как-то днем и все-таки в глаза.
– Своеобразное сравнение, однако раскрою маленький секрет. Я ночью материалы готовлю к публикации на утро, чтобы вы проснулись с хорошим настроением, почитали все, что нужно.
– Понимаю, понимаю. Лучше в глаза. Мы на пресс-конференции. Вот у нас критикуют ночью, давайте средь бела дня.
– Добрый вечер!
– Добрый вечер. Как вежливый лось. Знаете такой анекдот? Чпок, добрый вечер, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
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