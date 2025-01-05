Отказ в регистрации Ольмо, 872-й гол Овечкина, крупные победы «Барсы» и «Сити», ничьи «Челси» и «Арсенала», Байден наградил Месси, Андреева и Шнайдер выиграли в Брисбене и другие новости

1. Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Ольмо и Виктора. Каталонцы намерены обратиться в Высший совет по спорту.

2. НХЛ . Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 872-ю шайбу в регулярках в матче с «Рейнджерс» (7:4), до рекорда Гретцки – 22 шайбы. Кроме того, это 133-й победный гол Ови в лиге, тут тоже рекорд в зоне досягаемости – у Ягра 135 таких шайб. Овечкин забивает 0,83 гола в среднем за игру в текущем сезоне – это его лучший показатель в карьере.

В других матчах дня «Коламбус» обыграл «Сент-Луис» (6:4), Воронков сделал дубль , Марченко забросил 17-ю шайбу в сезоне и обновил личный рекорд по очкам, Проворов сделал 3 передачи . «Сан-Хосе» одолел «Нью-Джерси», Аскаров стал 1-й звездой , Коваленко забросил 1-ю шайбу за «Шаркс».

3. В АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (4:1) с дублем Холанда, «Челси» на 82-й упустил победу над «Кристал Пэлас» в гостях (1:1), а «Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).

4. «Барселона» разгромила «Барбастро» из 4-й лиги в Кубке Испании (4:0), Левандовски сделал дубль, а у Пабло Торре 1+2. «Атлетико» выиграл 13-й матч подряд – гол Гризманна принес победу над «Марбельей» (1:0).

5. Прыгун с шестом Арман Дюплантис победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2024» на Спортсе’‘, Усик – второй, Бобровский – пятый.

6. КХЛ. «Торпедо» проиграло «Динамо» Минск, «Авангард» забросил 5 шайб «Нефтехимику» в гостях, «Салават» уступил «Сибири».

7. Винисиуса дисквалифицируют на два матча за толчок вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски. «Реал» подаст апелляцию.

8. МЧМ . США и Финляндия вышли в финал. Американцы победили Чехию в полуфинале (4:1), финны одолели Швецию (4:3 ОТ).

9. Норвежец Йоханнес Клэбо победил в скиатлоне на шестом этапе «Тур де Ски», Пеллегрино – 2-й, Йенссен – 3-й. Тереза Йохауг выиграла женскую гонку , Штадлобер – 2-я, Шлинн – 3-я.

10. Джо Байден наградил Лео Месси и Мэджику Джонсону Президентскую медаль Свободы – одну из двух высших наград США для гражданских лиц. Аргентинец, правда, не смог посетить церемонию.

11. Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир в Брисбене.

12. Квинси Промесу могут дать разрешение на выезд из ОАЭ в феврале. Игрок может вернуться в «Спартак», пишет «СЭ».

13. НБА . 46+9+10 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Сан-Антонио» в овертайме, «Голден Стэйт» победил «Мемфис».

14. Лыжник Савелий Коростелев выиграл квалификацию «Гонки чемпионов» в Рязани, Митрошин – 2-й, Терентьев – 3-й. Даниил Серохвостов не выступает на соревнованиях, потому что организаторы летом забыли его пригласить , а Александр Большунов не бежит из-за болезни .

Наталья Терентьева победила в квалификации у женщин, Сорина – 2-я, Никитина – 3-я.

У биатлонистов в мужской квалификации победил белорус Антон Смольский , а в женской – Анастасия Халили .

15. В Саудовской Аравии завершился первый этап ралли-рейда «Дакар-2025». Сет Кинтеро выиграл , Сандерс и ван ден Бринк – лучшие в своих классах.

16. В Латвии возбудили дело по факту смерти Яниса Тиммы.

Цитаты дня.

«Я бы нокаутировал Винисиуса за 10 секунд . Это мог бы быть самый просматриваемый бой в истории». Защитник «Мальорки» Маффео о боксерском поединке с вингером «Реала»

Ротенберг на вопрос о нервотрепке в матче с ЦСКА: «В Питере все журналисты болеют против СКА? Нельзя болеть? Я не знал об этом. Хорошо, что в 2025 году вы стали честными»

Экс-директор «Барсы» Фрейша о наказании для Винисиуса: «Минимум 6 матчей дисквалификации . Иначе скандал»

Бублик о зарплатах футболистов: «Если вы так переживаете – не заполняйте трибуны! На «Зенит» приходит по 60 тысяч человек. Люди сами приносят им деньги »

Клубное ТВ «Реала» после игры с «Валенсией»: «Мы победили грязную Ла Лигу . Только мы можем справиться с целой системой»

Губерниев о возможном возвращении Промеса в «Спартак»: «Позор на всю Россию. Он преступник и должен сидеть в тюрьме. Что мы всякую дрянь будем в страну приглашать? »