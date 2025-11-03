Осинькин об 1:3 с «Оренбургом»: «Сочи» не выдержал борьбу. Ранний гол, специфика поля и стадиона. Здесь непросто любой команде»

Игорь Осинькин: «Сочи» не выдержал борьбу в матче с «Оренбургом».

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин оценил гостевое поражение от «Оренбурга» (1:3) в РПЛ.

«Много что не получилось, мы не выдержали борьбу. Ранний гол, специфика поля, специфика стадиона. Здесь непросто любой команде, особенно после гола. Оказались, наверное, не готовы, чтобы переломить по‑настоящему ход встречи.

В общем‑то много всего складывалось не в нашу пользу в спорных ситуациях, но и надо отдать должное хозяевам. Они более организованные, заряженные были и уж точно меньше глупостей и ошибок совершили», — сказал Осинькин.