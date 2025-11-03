Бурлак верит в чемпионство «Локо»: «Любой из лидирующей группы может взять золото, стабильности ни у кого нет»

Тарас Бурлак верит в чемпионство «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

Тарас Бурлак оценил шансы «Локомотива» на чемпионство. После 14 туров красно-зеленые занимают в таблице 5-е место.

— Как вам нынешний «Локомотив»?

— Нравится очень. В первую очередь потому, что молодые ребята, часть из которых свои воспитанники, много играют в основе. Приятно наблюдать за этим.

— Верите, что они могут выиграть чемпионат России в этом году?

— Сложно будет, но я верю. На длинной дистанции провалы бывают, но это у всех команд случается. Любой из нынешней лидирующей группы может взять золото, потому что стабильности ни у кого нет, – сказал бывший футболист «Локомотива».