Бурлак верит в чемпионство «Локо»: «Любой из лидирующей группы может взять золото, стабильности ни у кого нет»
Тарас Бурлак верит в чемпионство «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.
Тарас Бурлак оценил шансы «Локомотива» на чемпионство. После 14 туров красно-зеленые занимают в таблице 5-е место.
— Как вам нынешний «Локомотив»?
— Нравится очень. В первую очередь потому, что молодые ребята, часть из которых свои воспитанники, много играют в основе. Приятно наблюдать за этим.
— Верите, что они могут выиграть чемпионат России в этом году?
— Сложно будет, но я верю. На длинной дистанции провалы бывают, но это у всех команд случается. Любой из нынешней лидирующей группы может взять золото, потому что стабильности ни у кого нет, – сказал бывший футболист «Локомотива».
