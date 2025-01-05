Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Автодор», УНИКС примет «Зенит» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

«Енисей» встречается с «Автодором». УНИКС примет «Зенит». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 19-3, Зенит – 18-3, УНИКС – 17-5, Локомотив-Кубань – 17-6, Уралмаш – 12-11, Пари Нижний Новгород – 11-11, Парма – 11-12, Автодор – 9-13, Самара – 7-15, Енисей – 7-15, МБА-МАИ – 5-17, Астана – 0-22. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.