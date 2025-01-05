В «Реале» недовольны удалением Винисиуса в матче с «Валенсией». Клуб собирается призвать к смене судейского руководства и состава арбитров (Marca)

В «Реале» крайне недовольны судейством в матче с «Валенсией» (2:1).

В пятницу в перенесенной игре 12-го тура Ла Лиги вингер «сливочных» Винисиус Жуниор был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову. На матче работала бригада судей во главе с Сесаром Сото Градо.

Как пишет Marca, произошедшее в «Месталье» в связи с удалением Винисиуса укрепляет веру руководства «Мадрида» в то, что состав арбитров должен полностью измениться. В «Реале» говорят о предвзятом общении со стороны ВАР, о преднамеренности решения и игнорировании произошедшего до действий Винисиуса. В «Мадриде» считают, что пока все остается по-прежнему, в испанском чемпионате не будет справедливости.

Сообщается, что руководство мадридцев обсуждало внесение изменений в судейство с Джанни Инфантино на недавней встрече в Дохе. Отмечается, что в ФИФА также считают, что необходимо пересмотреть использование ВАР, чье вмешательство должно быть уменьшено и стать более понятным для всех.

«Реал» полагает, что может доказать, что ВАР использовался неправильно в эпизоде с Винисиусом, и решение было принято во многом на основании поведения вингера в матче, на протяжении которого он сталкивался с постоянными оскорблениями в свой адрес.

В клубе собираются снова призвать испанскую федерацию к смене всего судейского руководства. Это может произойти во время Суперкубка, который пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Винисиус показал 2 пальца фанатам «Валенсии», свистевшим ему и кричавшим про пляжный мяч. Вингер «Реала» уже желал вылета в Сегунду «Райо»