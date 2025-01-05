«Анахайм» переподписал Ватрано на три года. Фрэнк мог стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона
«Анахайм» переподписал Фрэнка Ватрано на три года.
Об этом 30-летний форвард сообщил в видео, опубликованном пресс-службой «Дакс».
Ватрано мог стать неограниченно свободным агентом по окончании сезона.
В текущем сезоне американец забросил 9 шайб и отдал 11 ассистов в 37 играх регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «минус 2». Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Анахайма»
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