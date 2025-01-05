«Где вы, хейтеры?» Ротенберг выложил статистику, где у СКА самая высокая средняя посещаемость в декабре в Европе
Роман Ротенберг поделился данными о средней посещаемости матчей СКА в декабре.
Главный тренер СКА опубликовал в телеграм-канале данные со средней посещаемостью европейских хоккейных клубов в декабре.
СКА занимает первое место со среднем посещаемостью 18299 человек. На 2-м месте «Кельн» (17734), третий – «Берн» (16922). В топ-13 вошли 4 клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Где вы, хейтеры? :)» – таким текстом Ротенберг подписал картинку.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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