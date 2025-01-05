У Головина нет трофеев с «Монако» – он проиграл с клубом «ПСЖ» в финалах Кубка и Суперкубка Франции и стал вторым в Лиге 1. Россиянин играет в Европе с 2018-го

Александр Головин вновь не смог выиграть трофей с «Монако».

Монегаски уступили «ПСЖ » в матче за Суперкубок Франции (0:1). Головин вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.

Российский полузащитник, выступающий за «Монако » с 2018 года, еще не выиграл с клубом ни одного трофея.

В составе монегасков Головин также уступил «ПСЖ» в финале Кубка Франции в сезоне-2020/21 и занял 2-е место в Лиге 1 в сезоне-2023/24, когда титул достался парижанам.

Единственный трофей на клубном уровне Головин выиграл в сезоне-2015/16, став чемпионом России в составе ЦСКА .