У Головина нет трофеев с «Монако» – он проиграл с клубом «ПСЖ» в финалах Кубка и Суперкубка Франции и стал вторым в Лиге 1. Россиянин играет в Европе с 2018-го
Александр Головин вновь не смог выиграть трофей с «Монако».
Монегаски уступили «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции (0:1). Головин вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты.
Российский полузащитник, выступающий за «Монако» с 2018 года, еще не выиграл с клубом ни одного трофея.
В составе монегасков Головин также уступил «ПСЖ» в финале Кубка Франции в сезоне-2020/21 и занял 2-е место в Лиге 1 в сезоне-2023/24, когда титул достался парижанам.
Единственный трофей на клубном уровне Головин выиграл в сезоне-2015/16, став чемпионом России в составе ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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