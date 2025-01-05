Вероника Степанова: «Если мы создадим оригинальный лыжный турнир с такими же призовыми, как на Олимпиаде, многие мировые звезды выберут эти соревнования»

Вероника Степанова рассказала, как относится к возможному недопуску на Игры-2026.

Текущий сезон лыжница пропускает по причине беременности.

– Если я правильно рассчитал, ты должна вернуться в большой спорт как раз в период подготовки к Олимпиаде 2026 года. Все верно?

– У меня отличный тренер – Егор Сорин, у которого уже большой опыт того, как возвращать спортсменок к спорт. Татьяна Сорина, Наталья Терентьева, я надеюсь примкнуть к ним в команду.

И Татьяна, и Наталья спустя буквально две недели уже начали тренироваться. Я планирую так же поступить – спустя две недели после родов потихонечку начать активничать.

Времени до нового сезона у меня даже больше, чем у Натальи, чтобы подготовиться и уверенно, ярко заявить о себе снова. Все карты, все дороги открыты. Не я одна возвращалась после родов. Одно из ярких возвращений было у Елены Вяльбе.

– А нет тревоги, что не получится в 2026 году съездить на Олимпиаду? И, возможно, вообще не получится.

– Вопрос ставится скорее так: стоит ли ехать туда в нейтральном статусе или нет? Но вообще хочется задать вопрос спортсменам: а какой смысл ехать на любые соревнования – неважно, Олимпийские игры, чемпионаты мира – если ты не можешь рассчитывать на медали?

Ради чего? Чтобы быть просто туристом? И тем более, если тебя помещают в заведомо невыгодные, сложные условия. Или ты просто не готов. Просто поучаствовать для того, чтобы написать где-то у себя в резюме «участник Олимпийских игр»?

Ну а если ты все-таки способен победить, бороться за медали, тогда поезжай и побеждай, и заявляй всем, что ты из России.

– В нейтральном статусе нормально?

– Здесь не так принципиально и важно: нейтральный статус, полный статус. Важно, на каких именно условиях. Либо поедешь на таких же условиях, что и все спортсмены, то есть не будет никаких ущемлений. С тобой будет весь персонал, медицинский штаб. Тогда у тебя будут все шансы на победу.

Для футбола, бокса, хоккея, тенниса Олимпиады и чемпионаты мира – не главные старты, эти виды спорта сами по себе успешны и смотрибельны. Для спортсменов важен не столько вот этот надуманный образ Олимпийских игр. Многих интересует, что эти победы дают, какие бенефиты приносит та же победа на Олимпиаде.

Если мы создадим оригинальный лыжный турнир с такой же раскруткой, как перед Олимпийскими играми, с такими же или даже большими призовыми, чем на Олимпиаде, поверьте, многие мировые звезды выберут эти соревнования. Такова правда, – сказала Степанова в интервью «Матч ТВ».

Степанова о беременности: «Занимаюсь стратегически важным делом по поручению президента. В год семьи иду к своему главному золоту»