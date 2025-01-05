Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ» и в карьере – Суперкубок Франции. Вратарь провел в запасе матч против «Монако»
Матвей Сафонов выиграл первый трофей в составе «ПСЖ».
Парижский клуб стал обладателем Суперкубка Франции, одержав победу над «Монако» (1:0). Россиянин остался в запасе и не принял участия в игре.
Сафонов, оставшийся в запасе «ПСЖ», выиграл первый трофей в своей карьере.
Российский голкипер перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года и провел за клуб 8 матчей во всех турнирах.
В составе «быков» Сафонов брал лишь медали Мир РПЛ – серебро (2023/24) и дважды бронзу (2018/19, 2019/20).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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