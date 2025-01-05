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НБА. «Оклахома» примет «Бостон», «Хьюстон» встретится с «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

Фавориты чемпионата «Оклахома» и «Бостон» встретятся в раннем матче.

«Хьюстон» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» сыграет с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoВашингтон
logoОрландо
logoКливленд
logoНовый Орлеан
logoСакраменто
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logoЮта
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logoХьюстон
logoОклахома-Сити
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результаты
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