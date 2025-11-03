«Наполи» лидирует в Серии А с 22 очками после 10-го тура. «Интер», «Милан» и «Рома» отстают на один балл, «Болонья» и «Юве» – на 4

Отрыв «Наполи» в Серии А сократился до одного очка.

Отрыв «Наполи » в Серии А сократился до одного очка после 10-го тура

Команда Антонио Конте лидирует в таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка.

Места со 2-го по 4-е занимают, соответственно, «Интер », «Милан » и «Рома », набравшие по 21 очку. «Болонья » и «Ювентус» идут на 5-й и 6-й строчках – обе команды набрали по 18 очков.

В зоне вылета находятся «Верона», «Фиорентина» и «Дженоа», имеющий матч в запасе.