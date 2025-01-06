Чехия выиграла бронзу МЧМ второй год подряд, одолев Швецию по буллитам в самой длинной серии (28 бросков) в истории турнира

Молодежная сборная Чехии стала бронзовым призером МЧМ второй год подряд.

В воскресенье в матче за третье место чехи одолели Швецию (3:2 Б) в самой длинной серии буллитов (28 бросков) в истории турнира.

Годом ранее на МЧМ-2024 в споре за бронзу Чехия обыграла Финляндию (8:5).