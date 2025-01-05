Клэбо повторил рекорд Колоньи и Ковальчик по количеству побед в общем зачете «Тур де Ски»

Норвежец Йоханнес Клэбо в четвертый раз в карьере выиграл общий зачет «Тур де Ски».

Он повторил достижение швейцарца Дарио Колоньи и польской лыжницы Юстины Ковальчик, которые также по четыре раза побеждали в общем зачете многодневки.

Йоханнес Клэбо побеждал на «Тур де Ски» в сезоне-2018/2019, 2021/2022, 2022/2023 и 2024/25.