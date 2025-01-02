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  • 🎄«Барса» не смогла зарегистрировать Ольмо, Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу, 3 очка «Арсенала», «ПСЖ» манит Салаха и другие новости
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🎄«Барса» не смогла зарегистрировать Ольмо, Непомнящий и Карлсен разделили победу на ЧМ по блицу, 3 очка «Арсенала», «ПСЖ» манит Салаха и другие новости

1. «Барселона» не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора – Ла Лига удалила игроков из заявки, хавбек сборной Испании, купленный за 55 млн евро летом, имеет право уйти свободным агентом. Каталонцам придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас, все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не поможет сине-гранатовым. «Ман Сити», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Арсенал», «Бавария» интересуются Дани, но ни он, ни Виктор не рассматривают уход из «Барсы», а клуб верит, что сможет зарегистрировать игроков к субботе.

2. Ян Непомнящий и Магнус Карлсен разделили победу на чемпионате мира по блицу. Россиянин и норвежец дошли до тай-брейка в финале, но после трех партий согласились разделить победу. Впервые в истории на чемпионате мира по блицу стало два чемпиона сразу.

Это очень не понравилось американцу Хансу Ниманну: «Шахматный мир официально стал посмешищем»; «Не могу поверить, эти двое, которые злонамеренно обвиняли меня и пытались разрушить мою карьеру, открыто нарушают правила».

3. «Арсенал» победил «Брентфорд» в гостях (3:1) в заключительном матче 19-го тура АПЛ. Команда Микеля Артеты выиграла 4-й раз подряд, а серия без поражений уже достигла 12 игр. Лидер чемпионата Англии «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков при матче в запасе, а «Ман Сити» отстает от лондонцев на 8 баллов.

4. Норвежец Харальд Амундсен выиграл классическую гонку преследования на «Тур де Ски». У женщин победила его соотечественница Астрид Ойре Шлинн.

5. Трансферы. «ПСЖ» предлагает Салаху 3-летний контракт на 500 тысяч евро в неделю, «Ливерпуль» – на 2 года и 400 000 в неделю. «Реал» давал «Ливерпулю» около 15 млн евро за переход Трента зимой, английский клуб отказал, так как считает, что может продлить контракт с защитником, но «красные» не предложат что-то «запредельное» своему воспитаннику, а лишь чуть больше его нынешней зарплаты. «МЮ» готов продать Каземиро зимой или летом, если получит хорошее предложение. «Ботафого» сделал «Динамо» новое предложение по Бителло. «Челси» досрочно вернул Слонину из «Барнсли».

6. Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон официально стал гонщиком «Феррари». Британец выложил детское фото в красном шлеме.

7. НХЛ. «Лос-Анджелес» обыграл «Нью-Джерси» (3:0) в единственном матче дня.

8. НБА. «Хьюстон» победил «Даллас», «Денвер» встречается с «Атлантой». Другие результаты – здесь.

9. У троих игроков «Бока Хуниорс» выявлен сифилис. Об этом в День дурака написал аргентинский журналист Феде Флауэрс, но он утверждает, что это не шутка, что он не стал бы спекулировать на теме здоровья.

10. В Брисбене в 3-м круге WTA Потапова уступила Биррелл, Касаткина играет с Полиной Кудерметовой, Мирра Андреева встретится с Носковой, Соболенко – с Путинцевой.

11. Даниэль Чофениг из Австрии выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов».

Цитаты дня:

Овечкин поздравил фанатов с Новым годом: «2024-й выдался непростым, но я ощущал вашу поддержку. Спасибо каждому из вас! Буду двигаться шаг за шагом и радовать своей игрой»

Глушаков о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Они не видели детства – много работали. У меня самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов»

Экс-футболист ЦСКА Пономарев: «Хоккей – самый пьяный вид спорта в СССР. Ребята допивались до потери пульса, был культ алкоголя. Как сейчас – сказать не могу»

Прудников об отстранении России: «Катастрофа для нашей страны. Нас нигде не любят. Спорт вне политики, но эти принципы давно забыты, к сожалению»

Моуринью о своих качествах: «Многие посмеются: скромность, верность и образованность. А мой недостаток – я не жополиз»

«Пришла в голову замечательная, ужасная идея. Ждите». Загитова сфотографировалась в образе Гринча

Дубов – Ниманну: «Готов сыграть с тобой, если ты пройдешь тест на детекторе лжи о читерстве»

Скворцов про Гимаева: «Наиличу должно было исполниться 70, но что-то пошло не так…»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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