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  • Ольмо и Виктор не думают об уходе из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией, они продолжат тренироваться с командой. Игроки и Флик обеспокоены, но верят, что клуб найдет решение (Marca)
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Ольмо и Виктор не думают об уходе из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией, они продолжат тренироваться с командой. Игроки и Флик обеспокоены, но верят, что клуб найдет решение (Marca)

Дани Ольмо и Пау Виктор верят, что «Барселона» сможет зарегистрировать их.

Ранее стало известно, что каталонцы не смогли заявить игроков на вторую половину сезона в Ла Лиге. Сообщалось, что клуб намерен предоставить запрошенные Ла Лигой гарантии до конца недели.

По информации Marca, «Барселона» повторно обратилась в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) по поводу регистрации Ольмо и Виктора.

Игроки и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик обеспокоены ситуацией, но верят, что руководство «Барселоны» сможет найти решение.

Сообщается, что Ольмо и Виктор приступят к тренировкам с «Барселоной» вместе с остальными игроками и продолжат работать с командой до решения вопроса их регистрации.

Оба футболиста не рассматривают возможность ухода из клуба.

«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoДани Ольмо
logoХанс-Дитер Флик
logoПау Виктор
logoБарселона
logoЛа Лига
возможные трансферы
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