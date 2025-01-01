Ольмо и Виктор не думают об уходе из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией, они продолжат тренироваться с командой. Игроки и Флик обеспокоены, но верят, что клуб найдет решение (Marca)
Ранее стало известно, что каталонцы не смогли заявить игроков на вторую половину сезона в Ла Лиге. Сообщалось, что клуб намерен предоставить запрошенные Ла Лигой гарантии до конца недели.
По информации Marca, «Барселона» повторно обратилась в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) по поводу регистрации Ольмо и Виктора.
Игроки и главный тренер команды Ханс-Дитер Флик обеспокоены ситуацией, но верят, что руководство «Барселоны» сможет найти решение.
Сообщается, что Ольмо и Виктор приступят к тренировкам с «Барселоной» вместе с остальными игроками и продолжат работать с командой до решения вопроса их регистрации.
Оба футболиста не рассматривают возможность ухода из клуба.
«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет
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