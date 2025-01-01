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«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет

«Барса» потеряет миллионы евро, если не зарегистрирует Дани Ольмо.

Ранее стало известно, что каталонцы не смогли зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига удалила их из заявки.

Ольмо по условиям контракта имеет право покинуть «Барсу» свободным агентом, если его не зарегистрируют.

Если это произойдет, «блаугране» придется выплатить полузащитнику зарплату за весь срок заключенного летом контракта, пишет Mundo Deportivo. Соглашение было рассчитано на срок до 2030 года.

Кроме того, в случае бесплатного ухода Ольмо зимой у «Барселоны» возникнут проблемы с бухгалтерским балансом. 

Mundo Deportivo утверждает, что трансфер испанца из «РБ Лейпциг» обошелся «Барсе» в 48 млн евро (писали о 55+7 млн евро). В нормальной ситуации 48 млн за трансфер будут равномерно учтены в отчетности на весь срок контракта Ольмо – по 8 млн евро расходов на каждый из 6 лет контракта. Если же Ольмо уйдет свободным агентом сейчас, все 48 млн будут учтены как убыток уже в этом сезоне, что окажет негативное влияние на финансовое положение каталонского клуба.

«Барса» сохраняет надежду на регистрацию Ольмо и Виктора. Клуб постарается прояснить ситуацию 3 января

Агент Ольмо о проблемах с регистрацией в «Барсе»: «Дани решил остаться в клубе. Мы не рассматриваем другие варианты»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
logoДани Ольмо
деньги
logoПау Виктор
logoРБ Лейпциг
logoБарселона
logoЛа Лига
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