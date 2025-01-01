Брисбен (WTA). 3-й круг. Касаткина сыграет с П. Кудерметовой, Мирра Андреева – с Носковой, Потапова – с Биррелл, Соболенко – с Путинцевой
Дарья Касаткина встретится с Полиной Кудерметовой в третьем круге в Брисбене.
Сетка турнира здесь.
Brisbane International presented by Evie
Брисбен, Австралия
29 декабря 2024 – 5 января 2025
WTA 500
Призовой фонд – 1 520 600 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем