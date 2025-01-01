Глушаков о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Они не видели детства – много работали. У меня самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов»

Денис Глушаков высказался о зарплатах футболистов.

– Помните ли вы самые большие премиальные в карьере?

– Их было так много… Наверное, самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов – их давали в «Локомотиве » и «Спартаке ».

– Что ответите критикам, которые считают, что футболисты незаслуженно так много получают?

– Кто на что учился. Футболисты не видели детства – они много трудились, работали. Игроки же не приходят в клуб и не говорят: «Я хочу вот такую зарплату – сделайте мне ее».

У клуба есть бюджет, и руководство его распределяет, – сказал полузащитник «Химок».