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  • Глушаков о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Они не видели детства – много работали. У меня самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов»
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Глушаков о высоких зарплатах футболистов: «Кто на что учился. Они не видели детства – много работали. У меня самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов»

Денис Глушаков высказался о зарплатах футболистов.

– Помните ли вы самые большие премиальные в карьере?

– Их было так много… Наверное, самые большие премиальные были по 30 или 40 тысяч долларов – их давали в «Локомотиве» и «Спартаке».

– Что ответите критикам, которые считают, что футболисты незаслуженно так много получают?

– Кто на что учился. Футболисты не видели детства – они много трудились, работали. Игроки же не приходят в клуб и не говорят: «Я хочу вот такую зарплату – сделайте мне ее».

У клуба есть бюджет, и руководство его распределяет, – сказал полузащитник «Химок». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoДенис Глушаков
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
деньги
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