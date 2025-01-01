Скворцов про Гимаева: «Наиличу должно было исполниться 70, но что-то пошло не так…»

Роман Скворцов вспомнил о том, что Сергею Гимаеву сегодня исполнилось бы 70 лет.

Бывший советский хоккеист, российский тренер и спортивный комментатор Сергей Гимаев , родившийся 1 января 1955 года, умер 18 марта 2017-го.

«Конечно, Наиличу должно было исполниться 70. С его жизнелюбием, любопытством и даром общения с людьми он бы и в сто был в порядке. Но что-то пошло не так…

Я желаю вам, чтобы рядом всегда был человек, к которому вы бы прислушивались даже если в чем-то с ним не согласны.

Прямо как я на этом фото. Мы вряд ли говорим о хоккее, на баскетболе-то. Я определенно приперт к стенке неумолимостью аргументов и умозаключений. И знаете что? Я хотел бы вернуться к этому разговору…» – написал спортивный комментатор Скворцов .

Фото: t.me/manroshpak/1645