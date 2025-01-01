Хэмилтон стал гонщиком «Феррари»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон присоединился к «Феррари».

В ночь с 31 декабря на 1 января истек контракт Хэмилтона с «Мерседесом », где британец выступал с 2013 года.

В Скудерии Хэмилтон стал напарником Шарля Леклера.

Кроме того, Карлос Сайнс перешел из «Феррари » в «Уильямс », а Нико Хюлькенберг – из «Хааса» в «Заубер». Эстебан Окон, выступавший за «Альпин», будет гоняться за «Хаас», Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз» (ранее – «РБ») – за «Ред Булл».

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