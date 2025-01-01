Хэмилтон стал гонщиком «Феррари»
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон присоединился к «Феррари».
В ночь с 31 декабря на 1 января истек контракт Хэмилтона с «Мерседесом», где британец выступал с 2013 года.
В Скудерии Хэмилтон стал напарником Шарля Леклера.
Кроме того, Карлос Сайнс перешел из «Феррари» в «Уильямс», а Нико Хюлькенберг – из «Хааса» в «Заубер». Эстебан Окон, выступавший за «Альпин», будет гоняться за «Хаас», Лиам Лоусон из «Рейсинг Буллз» (ранее – «РБ») – за «Ред Булл».
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2025: известны все 20 гонщиков
«Мерседес» в последний день Хэмилтона в команде: «После 84 побед и шести титулов вместе осталось сказать: «Данке, Льюис»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем