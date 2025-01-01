«Барса» не смогла зарегистрировать Ольмо и Виктора – Ла Лига удалила их из заявки. Дани имеет право уйти свободным агентом

«Барселона» не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

Ранее суды дважды отказали «Барселоне» в регистрации футболистов на вторую половину сезона. Ожидалось, что их смогут зарегистрировать в случае одобрения сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Однако Ла Лига выступила с заявлением, что каталонцы не могут зарегистрировать каких-либо игроков.

«Ла Лига сообщает, что по состоянию на 31 декабря «Барселона» не представила альтернатив, которые в соответствии с правилами экономического контроля лиги позволили бы ей зарегистрировать любого игрока со 2 января 2025 года», – говорится в заявлении лиги, опубликованном до дедлайна на урегулирование ситуации (23:59 31 декабря по местному времени).

Сегодня, 1 января, Ла Лига убрала Ольмо и Виктора из списка заявленных на сезон игроков «блауграны». В то же время туда был добавлен защитник Андреас Кристенсен, благодаря травме которого «Барса» смогла заявить Ольмо на первую часть сезона.

Вчера «Барселона» подала заявку на регистрацию Ольмо и Пау Виктора в Федерацию футбола Испании. Итог этого обращения пока неизвестен.

Из-за того, что Ольмо не зарегистрировали, Дани, купленный летом 2024-го за 55+7 млн евро , имеет право покинуть «Барсу» свободным агентом. В то же время агент полузащитника заявлял , что испанец решил остаться в клубе.