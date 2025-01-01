«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков в АПЛ при игре в запасе. «Ман Сити» отстает от лондонцев на 8 баллов

«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков после 19 туров АПЛ.

Сегодня команда Микеля Артеты победила «Брентфорд» со счетом 3:1.

Лондонцы занимают вторую строчку в чемпионате Англии, набрав 39 очков. «Канониров» опережает «Ливерпуль » – мерсисайдцы набрали на 6 баллов больше и имеют матч в запасе.

Третьим в турнирной таблице идет «Ноттингем Форест » с 37 очками, на 4-й позиции расположился «Челси » (35 баллов).

Пятое место занимает «Ньюкасл » (32 очка), шестое – «Манчестер Сити » (31).