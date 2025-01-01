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«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков в АПЛ при игре в запасе. «Ман Сити» отстает от лондонцев на 8 баллов

«Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 6 очков после 19 туров АПЛ.

Сегодня команда Микеля Артеты победила «Брентфорд» со счетом 3:1.

Лондонцы занимают вторую строчку в чемпионате Англии, набрав 39 очков. «Канониров» опережает «Ливерпуль» – мерсисайдцы набрали на 6 баллов больше и имеют матч в запасе. 

Третьим в турнирной таблице идет «Ноттингем Форест» с 37 очками, на 4-й позиции расположился «Челси» (35 баллов). 

Пятое место занимает «Ньюкасл» (32 очка), шестое – «Манчестер Сити» (31).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoЧелси
logoНьюкасл
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