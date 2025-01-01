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Хэмилтон выложил детское фото в красном шлеме в первый день в «Феррари»

Первым постом Хэмилтона в «Феррари» стало фото из картинга.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился детской фотографией, сопроводив запись эмодзи гоночной машины.

На фото Льюис управляет картом под номером 44 в красном шлеме. То же изображение Хэмилтон выбрал как фото профиля. Британский пилот и «Феррари» подписались друг на друга в соцсетях.

Фото: x.com/LewisHamilton

1 января семикратный чемпион «Формулы-1» перешел в Скудерию из «Мерседеса», где выступал с 2013 года.

Хэмилтон стал гонщиком «Феррари»

«Мерседес» в последний день Хэмилтона в команде: «После 84 побед и шести титулов вместе осталось сказать: «Данке, Льюис»

Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoФормула-1
logoМерседес
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