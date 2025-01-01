Хэмилтон выложил детское фото в красном шлеме в первый день в «Феррари»
Первым постом Хэмилтона в «Феррари» стало фото из картинга.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился детской фотографией, сопроводив запись эмодзи гоночной машины.
На фото Льюис управляет картом под номером 44 в красном шлеме. То же изображение Хэмилтон выбрал как фото профиля. Британский пилот и «Феррари» подписались друг на друга в соцсетях.
Фото: x.com/LewisHamilton
1 января семикратный чемпион «Формулы-1» перешел в Скудерию из «Мерседеса», где выступал с 2013 года.
Хэмилтон стал гонщиком «Феррари»
«Мерседес» в последний день Хэмилтона в команде: «После 84 побед и шести титулов вместе осталось сказать: «Данке, Льюис»
Фото: соцсети Льюиса Хэмилтона
Опубликовал: Михаил Ширяев
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