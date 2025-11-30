7

«Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес в 4-й раз, победив в финале «Палмейрас»

«Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес-2025.

В финальном матче в Перу клуб из Рио-де-Жанейро победил «Палмейрас» (1:0), выиграв трофей в 4-й раз.

Рекордсмен по победам в турнире – «Индепендьенте» (7 титулов). У «Бока Хуниорс» 6 трофеев, у «Пеньяроля» – 5. 

Помимо «Фламенго» по 4 раза Кубок Либертадорес выигрывали «Ривер Плейт» и «Эстудиантес».

Кубок Либертадорес

Финал

Кубок Либертадорес. Финал
29 ноября 21:15, Монументаль
Палмейрас
Завершен
0 - 1
Фламенго
Матч окончен
Маурисио
90’
+1’
Фелипе Андерсон   Маурисио
87’
85’
Бруно Энрике   Жуниньо
80’
де Арраскаэта   Луис Араужо
Серкейра   Хиай
78’
Келвен   Соса
78’
Серкейра
77’
Андраде   Торрес
72’
Рафаэл Вейга   Фелипе Андерсон
72’
68’
Лино   Эвертон
67’
  Данило
Пикерес
56’
2тайм
Перерыв
38’
Жоржиньо
30’
Пульгар
25’
де Арраскаэта
Рафаэл Вейга
13’
Палмейрас
Карлос Мигел, Серкейра, Гомес, Фукс, Перейра, Рафаэл Вейга, Андраде, Пикерес, Келвен, Роке, Лопес
Запасные: Витал, Фелипе Андерсон, Морено, Бруно Родригес, Ломба, Силва, Маурисио, Мартинес, Соса, Торрес, Хиай, Бенедетти
1тайм
Фламенго:
Росси, Алекс Сандро, Лео Перейра, Данило, Варела, Жоржиньо, Пульгар, Лино, де Арраскаэта, Карраскаль, Бруно Энрике
Запасные: де ла Крус, Сауль, Майкл Ричард, Ян, Эвертон, Жуниньо, Луис Араужо, Кунья, Айртон, Эмерсон, Лео Ортис, Араужо
Подробнее

Статистика Кубка Либертадорес

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25361 голос
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoФламенго
logoПалмейрас
logoКубок Либертадорес
