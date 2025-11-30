Матч окончен
«Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес в 4-й раз, победив в финале «Палмейрас»
«Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес-2025.
В финальном матче в Перу клуб из Рио-де-Жанейро победил «Палмейрас» (1:0), выиграв трофей в 4-й раз.
Рекордсмен по победам в турнире – «Индепендьенте» (7 титулов). У «Бока Хуниорс» 6 трофеев, у «Пеньяроля» – 5.
Помимо «Фламенго» по 4 раза Кубок Либертадорес выигрывали «Ривер Плейт» и «Эстудиантес».
Кубок Либертадорес
Финал
Кубок Либертадорес. Финал
29 ноября 21:15, Монументаль
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости