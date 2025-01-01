«Реал» предлагал «Ливерпулю» около 15 млн евро за переход Трента зимой. Английский клуб отказал, так как считает, что может продлить игрока (As)
«Реал» предлагал «Ливерпулю» около 15 млн евро за переход Трента зимой.
Английский клуб отказался продавать защитника Трента Александер-Арнолда в зимнее окно, не захотев обсуждать с мадридским клубом возможную сумму трансфера.
Как пишет As, в «Ливерпуле» считают, что у них остается шанс продлить контракт с игроком.
Соглашение защитника с «Ливерпулем» истекает 30 июня. Летом Трент может стать свободным агентом и покинуть клуб бесплатно.
При этом уже с 1 января Александер-Арнолд может вести переговоры с другими клубами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: As
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