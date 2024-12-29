Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «Ливерпуль» против «Вест Хэма»
В АПЛ пройдут матчи 19-го тура.
В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Лестером», «Ливерпуль» – с «Вест Хэмом».
В понедельник «Челси» встретится на выезде с «Ипсвичем», «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл».
Во вторник «Арсенал» проведет гостевой матч с «Брентфордом».
Чемпионат Англии
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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