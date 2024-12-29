Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «Ливерпуль» против «Вест Хэма»

В АПЛ пройдут матчи 19-го тура.

В воскресенье «Манчестер Сити » сыграет в гостях с «Лестером », «Ливерпуль » – с «Вест Хэмом ».

В понедельник «Челси » встретится на выезде с «Ипсвичем», «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл».

Во вторник «Арсенал» проведет гостевой матч с «Брентфордом».

Чемпионат Англии

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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