«Тур де Ски». 4-й этап. Амундсен, Крюгер, Масгрэйв, Рее, Клэбо, Йенссен выступят в классической гонке преследования на 15 км
«Тур де Ски»
4-й этап
Тоблах, Италия
Мужчины
15 км, преследование, классический стиль
Начало – 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Старт-лист
1. Харальд Амундсен (Норвегия)
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 0,21
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,28
4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 0,37
5. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,46
6. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 0,48
7. Уго Лапалю (Франция) – 0,51
8. Матис Делож (Франция) – 0,53
9. Бен Огден (США) – 0,59
10. Мика Фермойлен (Австрия) – 1,00...
14. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.15,00...
18. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.25,00...
22. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.32,00...
30. Ховард Мусебю (Норвегия) – 1.52,00
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.24,44
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 16,0
3. Бен Огден (США) – 54,0
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 56,0
5. Эдвин Ангер (Швеция) – 1,07,0
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.11,0
7. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 1.15,0
8. Уго Лапалю (Франция) – 1.24,0
9. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1.30,0
10. Мика Фермойлен (Австрия) – 1.32,0
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