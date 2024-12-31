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«Тур де Ски». 4-й этап. Амундсен, Крюгер, Масгрэйв, Рее, Клэбо, Йенссен выступят в классической гонке преследования на 15 км

1 января лыжники пробегут гонку преследования на четвертом этапе «Тур де Ски».

«Тур де Ски»

4-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

15 км, преследование, классический стиль

Начало – 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 0,21

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,28

4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 0,37

5. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,46

6. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 0,48

7. Уго Лапалю (Франция) – 0,51

8. Матис Делож (Франция) – 0,53

9. Бен Огден (США) – 0,59

10. Мика Фермойлен (Австрия) – 1,00...

14. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.15,00...

18. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.25,00...

22. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.32,00...

30. Ховард Мусебю (Норвегия) – 1.52,00

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.24,44

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 16,0

3. Бен Огден (США) – 54,0

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 56,0

5. Эдвин Ангер (Швеция) – 1,07,0

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.11,0

7. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 1.15,0

8. Уго Лапалю (Франция) – 1.24,0

9. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1.30,0

10. Мика Фермойлен (Австрия) – 1.32,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoСимен Хегстад Крюгер
logoХаральд Амундсен
logoЭндрю Масгрэйв
logoЙоханнес Клэбо
Ян Томас Йенссен
Уго Лапалю
Бен Огден
logoВильям Поромаа
Эдвин Ангер
logoМартин Левстрем Ниенге
logoХовард Мусебю
Мика Фермойлен
logoсборная Швеции
лыжные гонки
logoсборная США
результаты
logoсборная Франции
сборная Великобритании
Андреас Фьюрен Рее
logoКубок мира
logoТур де Ски
logoсборная Норвегии
Матис Делож
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