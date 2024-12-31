«Тур де Ски». 4-й этап. Амундсен, Крюгер, Масгрэйв, Рее, Клэбо, Йенссен выступят в классической гонке преследования на 15 км

1 января лыжники пробегут гонку преследования на четвертом этапе «Тур де Ски».

«Тур де Ски»

4-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

15 км, преследование, классический стиль

Начало – 12.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

1. Харальд Амундсен (Норвегия)

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 0,21

3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 0,28

4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 0,37

5. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 0,46

6. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 0,48

7. Уго Лапалю (Франция) – 0,51

8. Матис Делож (Франция) – 0,53

9. Бен Огден (США) – 0,59

10. Мика Фермойлен (Австрия) – 1,00...

14. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.15,00...

18. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.25,00...

22. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 1.32,00...

30. Ховард Мусебю (Норвегия) – 1.52,00

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.24,44

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 16,0

3. Бен Огден (США) – 54,0

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 56,0

5. Эдвин Ангер (Швеция) – 1,07,0

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.11,0

7. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 1.15,0

8. Уго Лапалю (Франция) – 1.24,0

9. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1.30,0

10. Мика Фермойлен (Австрия) – 1.32,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25