«У троих игроков «Боки» сифилис. Это не шутка на День дурака, я бы не стал спекулировать на здоровье». Аргентинский журналист Флауэрс о клубе

Аргентинский журналист заявил о нескольких случаях сифилиса в «Бока Хуниорс».

Журналист Феде Флауэрс, специализирующийся на шоу-бизнесе, слухах и развлекательном контенте, 28 декабря опубликовал информацию о наличии заболевания у троих игроков «Бока Хуниорс ». Отметим, что в этот день в испаноязычных странах отмечается День дурака – аналог 1 апреля.

«Скандал и беспокойство в «Бока Хуниорс» – несколько недель назад вся команда, включая тренерский штаб, проходила плановый осмотр. Результат – у троих игроков «Боки» сифилис. Делайте выводы.

На всякий случай уточню, что это не шутка на День дурака. Я не стал бы спекулировать на теме здоровья.

Обследования вызвали беспокойство команды и всего тренерского штаба. Они хотели сохранить это [в секрете], но все вышло из-под контроля. И скажите спасибо, что я не называю имен», – написал Флауэрс.

Впоследствии журналист рассказал, что футболисты, у которых выявлено заболевание проходят лечение.

«Реальность такова, что это было плановое обследование. Его проводили несколько недель назад. Я получил эту информацию около двух недель назад.

Игроки и тренерский штаб «Боки» прошли плановый осмотр и сдали анализы в частной клинике. Три теста на сифилис из 34 дали положительный результат. На самом деле это вызывает серьезное беспокойство.

В настоящий момент известно, что совсем недавно три игрока «Боки» сдали положительный тест на сифилис. Они проходят лечение, и, честно говоря, они обеспокоены и сильно встревожены.

Неизвестно, эпидемия ли это, но любопытно, как три игрока заразились этой болезнью», – цитирует Флауэрса Revista Paparazzi.

Сифилис – системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни. Заражение сифилисом происходит при оральном, вагинальном и анальном сексе и при переливании крови.