RFEF не зарегистрирует Ольмо и Виктора. Федерация не рассмотрит запрос «Барсы» (As)
Ранее стало известно, что «Барселона» не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».
Вчера «Барселона» подала заявку на регистрацию футболистов в в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). Отмечалось, что RFEF не может оформить регистрацию без одобрения Ла Лиги, которого нет.
Как утверждает As, RFEF не рассмотрит запрос «Барселоны» и не зарегистрирует полузащитника и форварда.
«После огромных усилий, предпринятых для восстановления отношений RFEF с Ла Лигой, все мосты не могут быть взорваны из-за [одного] вопроса, который к тому же регулируется. Это «Барса» должна была соблюдать правила», – приводятся слова источника в Федерации.
Из-за того, что Ольмо не зарегистрировали, Дани, купленный летом 2024-го за 55+7 млн евро, имеет право покинуть «Барсу» свободным агентом. В то же время агент полузащитника заявлял, что испанец решил остаться в клубе.
«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет
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