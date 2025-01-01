RFEF не зарегистрирует Ольмо и Виктора. Федерация не рассмотрит запрос «Барсы» (As)

«Барселона» не получит помощи от Федерации футбола Испании в регистрации Ольмо.

Ранее стало известно, что «Барселона » не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».

Вчера «Барселона » подала заявку на регистрацию футболистов в в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). Отмечалось , что RFEF не может оформить регистрацию без одобрения Ла Лиги, которого нет.

Как утверждает As, RFEF не рассмотрит запрос «Барселоны» и не зарегистрирует полузащитника и форварда.

«После огромных усилий, предпринятых для восстановления отношений RFEF с Ла Лигой, все мосты не могут быть взорваны из-за [одного] вопроса, который к тому же регулируется. Это «Барса» должна была соблюдать правила», – приводятся слова источника в Федерации .

Из-за того, что Ольмо не зарегистрировали, Дани, купленный летом 2024-го за 55+7 млн евро , имеет право покинуть «Барсу» свободным агентом. В то же время агент полузащитника заявлял , что испанец решил остаться в клубе.

«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет