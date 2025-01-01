Ниманн о Карлсене и Непомнящем: «Не могу поверить, эти двое, которые злонамеренно обвиняли меня и пытались разрушить мою карьеру, открыто нарушают правила»
Ян Непомнящий и Магнус Карлсен в финале чемпионата мира по блицу дошли до тай-брейка, сыграли три партии вничью и согласились разделить победу.
В сети появилось видео, где Карлсен говорит Непомнящему в финале: «Если ФИДЕ откажется, то мы просто можем делать быстрые ничьи до тех пор, пока они не сдадутся».
«Это повод для расследования со стороны комитета по этике ФИДЕ. Я не могу поверить, что два игрока, которые злонамеренно обвиняли меня и попытались разрушить мою карьеру, открыто нарушают правила. Ирония просто не может быть хуже», – написал американский шахматист.
Ранее Карлсен обвинял Ниманна в читерстве. Дело дошло до суда, но шахматисты решили спор миром.
Первая победа России в 2025-м: Непомнящий забрал ЧМ по блицу, разделив титул с Карлсеном
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