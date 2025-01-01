«Ман Сити», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Арсенал», «Бавария» интересуются Ольмо на фоне проблем с регистрацией. Дани не намерен уходить из «Барсы» (Mundo Deportivo)
Ранее стало известно, что «Барселона» не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона.
Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны». Итог обращения каталонцев в Федерацию футбола Испании по тому же вопросу пока неизвестен. Таким образом, Ольмо имеет право покинуть клуб в статусе свободного агента.
Как пишет Mundo Deportivo, на фоне этой ситуации интерес к 26-летнему игроку проявляют топ-клубы Англии (первым его обозначил «Арсенал», также в списке «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм») и Германии («Бавария» и «Байер»).
Кроме того, в бывшем клубе Ольмо – «Лейпциге» – не скрывают своего удивления сложившейся ситуацией и напомнили футболисту, что команда остается его домом.
При этом сам Ольмо не намерен покидать «Барселону» и хочет полностью отработать свой контракт, который будет действовать до 2030 года. Отмечается, что необходимость уйти из клуба стала бы для игрока большим разочарованием.
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