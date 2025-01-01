«Ман Сити», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Арсенал», «Бавария» интересуются Ольмо на фоне проблем с регистрацией. Дани не намерен уходить из «Барсы» (Mundo Deportivo)

Топ-клубы Англии и Германии интересуются Ольмо на фоне проблем с регистрацией.

Ранее стало известно, что «Барселона » не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона.

Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны». Итог обращения каталонцев в Федерацию футбола Испании по тому же вопросу пока неизвестен. Таким образом, Ольмо имеет право покинуть клуб в статусе свободного агента.

Как пишет Mundo Deportivo, на фоне этой ситуации интерес к 26-летнему игроку проявляют топ-клубы Англии (первым его обозначил «Арсенал », также в списке «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед », «Челси» и «Тоттенхэм») и Германии («Бавария» и «Байер»).

Кроме того, в бывшем клубе Ольмо – «Лейпциге» – не скрывают своего удивления сложившейся ситуацией и напомнили футболисту, что команда остается его домом.

При этом сам Ольмо не намерен покидать «Барселону» и хочет полностью отработать свой контракт, который будет действовать до 2030 года. Отмечается, что необходимость уйти из клуба стала бы для игрока большим разочарованием.