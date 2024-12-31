Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Херль, Чофениг, Хайбек, Дешванден, Форфанг, Ланишек, Гайгер выйдут на старт

1 января пройдет второй этап многодневки «Турне четырех трамплинов».

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS142

Начало первой попытки – 16.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

2. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

8. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия)

26. Рею Кобаяси (Япония)

30. Штефан Крафт (Австрия)

32. Максимилиан Ортнер (Австрия)

34. Пиус Пашке (Германия)

36. Рен Никайдо (Япония)

38. Карл Гайгер (Германия)

40. Анже Ланишек (Словения)

42. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

44. Грегор Дешванден (Швейцария)

46. Михаэль Хайбек (Австрия)

48. Даниэль Чофениг (Австрия)

50. Ян Херль (Австрия)

Общий зачет (после 1-го этапа)

1. Штефан Крафт (Австрия) – 335,1 очка

2. Ян Херль (Австрия) – 331,6

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 323,6

4. Пиус Пашке (Германия) – 321,3

5. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 318,9

6. Грегор Дешванден (Швейцария) – 318,6

7. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 302,9

8-9. Карл Гайгер (Германия) – 300,0

8-9. Михаэль Хайбек (Австрия) – 300,0

10. Павел Вонсек (Польша) – 297,8

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»