«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта – оно не будет «запредельным». «Реал» хочет подписать защитника летом бесплатно

«Ливерпуль» попытается продлить контракт с Трентом Александер-Арнолдом.

Ранее стало известно, что мерсисайдцы отклонили предложение «Реала » о трансфере защитника в зимнее трансферное окно. Контракт Трента истекает в июне.

По информации Marca, в ближайшее время «Ливерпуль » направит Тренту предложение о продлении соглашения.

Отмечается, что клуб не планирует предлагать ему «запредельно высокую» зарплату – мерсисайдцы готовы лишь немного поднять защитнику зарплату, которая сейчас составляет около 11 млн евро в год.

При этом «Реал» также готовит предложение защитнику – ранее сообщалось , что мадридцы надеются подписать с Трентом предварительное соглашение о переходе летом на правах свободного агента.