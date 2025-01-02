«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта – оно не будет «запредельным». «Реал» хочет подписать защитника летом бесплатно
«Ливерпуль» попытается продлить контракт с Трентом Александер-Арнолдом.
Ранее стало известно, что мерсисайдцы отклонили предложение «Реала» о трансфере защитника в зимнее трансферное окно. Контракт Трента истекает в июне.
По информации Marca, в ближайшее время «Ливерпуль» направит Тренту предложение о продлении соглашения.
Отмечается, что клуб не планирует предлагать ему «запредельно высокую» зарплату – мерсисайдцы готовы лишь немного поднять защитнику зарплату, которая сейчас составляет около 11 млн евро в год.
При этом «Реал» также готовит предложение защитнику – ранее сообщалось, что мадридцы надеются подписать с Трентом предварительное соглашение о переходе летом на правах свободного агента.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем