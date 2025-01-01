Ниманн о том, что Непомнящий и Карлсен разделили победу: «Шахматный мир официально стал посмешищем»

Ниманн раскритиковал Карлсена и Непомнящего за разделение победы на ЧМ по блицу.

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен в финале дошли до тай-брейка, сыграли три партии вничью и согласились разделить победу.

«Есть лишь один чемпион мира. Это не тот титул, которым можно просто поделиться.

Шахматный мир официально стал посмешищем. Такого никогда не было в истории. Я не могу поверить, что официальная организация шахмат контролируется одним игроком второй раз не этой неделе! Чемпион мира может быть только один!

Деньги и власть развращают абсолютно. Печальная реальность снова подтверждается.

Представьте финал US Open: Алькарас и Синнер решают просто разделить первое место, а организаторы впервые в истории придумывают для них новое правило из-за финансовых угроз?

ФИДЕ переходит от штрафов для Карлсена до права создавать совершенно новые правила. Похоже, что регулирующий орган шахмат не намерен быть беспристрастным. Кажется, их волнует только то, что думает один игрок.

Я буду изо всех сил стараться выйти в финал в следующем году, чтобы гарантировать, что никакие чемпионства не будут произвольно разделены», – написал американский шахматист Ханс Ниманн.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов