В «Барселоне» верят, что смогут зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора к субботе

В «Барселоне» считают, что смогут зарегистрировать Дани Ольмо на этой неделе.

Ранее стало известно, что «Барселона » не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».

Каталонцы уверены, что смогут заявить обоих игроков к выходным, сообщает журналист Diario Sport Тони Хуанмарти.

«Источники в «Барсе» продолжают уверять, что верят, что Ольмо и Пау Виктор будут зарегистрированы к субботе. Меня это удивляет, ведь Ла Лига считает вопрос закрытым, но очевидно, что у клуба, похоже, есть план и он в него верит.

Жду [разрешения ситуации], чтобы увидеть, какая сторона была права», – написал Хуанмарти.

Ольмо и Виктор не думают об уходе из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией, они продолжат тренироваться с командой. Игроки и Флик обеспокоены, но верят, что клуб найдет решение (Marca)

«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет