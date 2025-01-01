8

В «Барселоне» верят, что смогут зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора к субботе

В «Барселоне» считают, что смогут зарегистрировать Дани Ольмо на этой неделе.

Ранее стало известно, что «Барселона» не смогла зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона. Ла Лига убрала игроков из списка заявленных на сезон игроков «блауграны».

Каталонцы уверены, что смогут заявить обоих игроков к выходным, сообщает журналист Diario Sport Тони Хуанмарти. 

«Источники в «Барсе» продолжают уверять, что верят, что Ольмо и Пау Виктор будут зарегистрированы к субботе. Меня это удивляет, ведь Ла Лига считает вопрос закрытым, но очевидно, что у клуба, похоже, есть план и он в него верит.

Жду [разрешения ситуации], чтобы увидеть, какая сторона была права», – написал Хуанмарти. 

Ольмо и Виктор не думают об уходе из «Барсы», несмотря на проблемы с регистрацией, они продолжат тренироваться с командой. Игроки и Флик обеспокоены, но верят, что клуб найдет решение (Marca)

«Барсе» придется выплатить Ольмо всю зарплату по контракту до 2030-го, если он уйдет сейчас. Все расходы на трансфер будут учтены в этом сезоне, а не распределятся на 6 лет

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Тони Хуанмарти
logoДани Ольмо
logoБарселона
logoПау Виктор
logoЛа Лига
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Моуринью о своих качествах: «Многие посмеются: скромность, верность и образованность. А мой недостаток – я не жополиз»
1315 минут назад
«Брентфорд» – «Арсенал». 1:1 – Жезус сравнял на 29-й. Онлайн-трансляция
1118 минут назадLive
Ольмо выложил пост с эмодзи в цветах «Барсы»: «Время 2025-го💙❤️». Хавбека не зарегистрировали на вторую часть сезона в Ла Лиге
1731 минуту назадФото
«Начни с себя». Кокорин – Соболеву на пожелание быть добрее
1943 минуты назадФото
Чемпионат Англии. «Арсенал» играет с «Брентфордом»
91249 минут назадLive
Хавбек «Бней Сахнин» Омеонга пожаловался на расизм и избиение со стороны полиции – его силой вывели из самолета: «Это лишь верхушка айсберга. Нужно рассказывать о проблеме, отравляющей общество»
1653 минуты назад
В пользу «Барсы» было больше всего решений ВАР в первой части сезона Ла Лиги – 8. В пользу «Реала» и «Атлетико» – по 3
4753 минуты назад
Каррагер о Тренте: «Реал» мог предложить деньги в январе, чтобы прикрыть его, когда он уйдет бесплатно. Никакие контракты не должны мешать «Ливерпулю» на пути к чемпионству»
26сегодня, 17:07
Семин об РПЛ: «Зенит» выиграет, потому что Семак знает, как готовить команду. Три месяца без футбола – такого нигде в Европе нет»
17сегодня, 16:56
«Ботафого» сделал новое предложение по Бителло. Ранее «Динамо» не продало хавбека за 10 млн евро
38сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Жезус забил 6 голов в 4 последних матчах за «Арсенал»
3 минуты назад
Индзаги перед матчем с «Аталантой»: «Суперкубок важен для «Интера», мы хотим выиграть, но у остальных та же цель. Нам противостоит лидер Серии А – будет тяжело, как и всегда»
9 минут назад
Форвард «Вест Хэма» Антонио о ДТП: «Я принимал жизнь как должное, не понимая, как она ценна – пережитое открыло мне глаза. Благодарен, что жив, спасибо Богу и службам неотложной помощи»
9сегодня, 16:38
«Ренн» купил хавбека «Аль-Насра» Фофана за 20 млн евро. Ивуариец выступал в Саудовской Аравии менее 1,5 года
5сегодня, 16:36Фото
Джуд Беллингем: «В новом году хочу больше трофеев, прежде всего. Поддержка болельщиков важна»
4сегодня, 15:12
Мостовой о матчах с Бразилией и Аргентиной: «Им что, делать нечего? Как они приедут? Если договоримся с Уругваем, будет здорово – это серьезная футбольная нация»
9сегодня, 14:54
«Левски» не продал «Ростову» Майкона за 1 млн евро. Россияне могут сделать новое предложение по трансферу латераля
11сегодня, 14:45
Гризманн определится с планами на следующий сезон в конце марта. «Атлетико» с уважением отнесется к любому решению игрока
3сегодня, 13:54
«Пока у власти в Европе Шольцы и Макроны, мне жалко их страны. Коль, Шредер, Миттеран были великими руководителями, а это ужас какой-то». Ловчев на вопрос об отстранении России
47сегодня, 13:41
Винисиус: «Хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне. Нужно продолжать в том же духе, это «Реал»
1сегодня, 13:37
Рекомендуем