Жозе Моуринью назвал три качества, характеризующее его как человека.

– С какими качествами вы себя отождествляете?

– Скромность, верность и образованность... Сейчас многие будут смеяться. Я тоже улыбаюсь, думая о том, что люди смеются над этим утверждением, но это на самом деле так...

А мой недостаток заключается в том, что я не жополиз, – сказал главный тренер «Фенербахче ».

Моуринью сожалеет об уходе из «Реала»: «Флорентино говорил: «Не уходи сейчас, лучшее впереди». Но я хотел вернуться в «Челси» после трудного периода в Испании»

Моуринью о современном футболе: «Царство поверхностности и клише. Уполномоченные принимать решения знают игру так же, как я – атомную физику»