Моуринью о своих качествах: «Многие посмеются: скромность, верность и образованность. А мой недостаток – я не жополиз»
Жозе Моуринью назвал три качества, характеризующее его как человека.
– С какими качествами вы себя отождествляете?
– Скромность, верность и образованность... Сейчас многие будут смеяться. Я тоже улыбаюсь, думая о том, что люди смеются над этим утверждением, но это на самом деле так...
А мой недостаток заключается в том, что я не жополиз, – сказал главный тренер «Фенербахче».
Моуринью сожалеет об уходе из «Реала»: «Флорентино говорил: «Не уходи сейчас, лучшее впереди». Но я хотел вернуться в «Челси» после трудного периода в Испании»
Моуринью о современном футболе: «Царство поверхностности и клише. Уполномоченные принимать решения знают игру так же, как я – атомную физику»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
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