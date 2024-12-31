  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кошмар «МЮ» продолжается, сенсационное поражение «Челси», «Барселоне» опять отказали в регистрации Ольмо, Месси может стать «Королем Америки», 220 млн человек смотрели матчи «России 25» и другие новости
2

Кошмар «МЮ» продолжается, сенсационное поражение «Челси», «Барселоне» опять отказали в регистрации Ольмо, Месси может стать «Королем Америки», 220 млн человек смотрели матчи «России 25» и другие новости

1. Худший подарок на Новый год подготовил своим фанатам «МЮ» – 0:2 от «Ньюкасла», четвертое поражение подряд и пятое за месяц (такого не было аж с 1962-го). Аморим стартовал с 5 поражений в 8 играх чемпионата – худший результат за 103 года. Год «Юнайтед» закончил всего в семи очках от зоны вылета.

Удивил и «Челси», проигравший одному из аутсайдеров – «Ипсвичу». «Синие» не побеждают уже три матча кряду. Все результаты АПЛ – здесь.

2. Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Теперь спасет только очередной рычаг.

3. Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».

4. 220 млн зрителей (207,4 млн в интернете и 13,3 млн по ТВ) смотрели матчи Кубка Первого канала – столько насчитал Роман Ротенберг. Также тренер СКА напомнил, сколько матчей он провел, и сколько болельщиков она собрала за год.

5. НХЛ. «Рейнджерс» продолжают тонуть – поражение от «Флориды» (3:5) стало 15-м в последних 19 играх. Панарин быстрее всех в истории клуба достиг отметки 500 очков (побил рекорд Мессье), Шестеркин пропустил 4 шайбы после 25 бросков (из них две – в первые 6 минут матча), Бобровский отразил 33 из 36 бросков и стал 2-й звездой. Все результаты дня – здесь

6. У «Милана» новый тренер: Паулу Фонсека отправлен в отставку, сменил его соотечественник Сержиу Консейсау.

7. НБА. 36+20+10 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту» и другие результаты

8. В КХЛ «Северсталь» победила «Ак Барс» и обошла СКА в таблице, «Металлург» одержал пятую победу подряд, а «Салават» – четвертую. Все результаты дня – здесь.

9. Путин учредил президентские стипендии для спортсменов и тренеров – от 25 до 60 тысяч рублей.

10. «Алания» объявила о вынужденном сокращении бюджета. Несмотря на трудности, Спартак Гогниев продолжит работу с командой.

11. «Монако» считает отступные Угальде в 30 млн евро завышенными и не планирует подписывать форварда «Спартака» зимой.

12. Новые детали допингового дела Мудрика: Андрей Шевченко, к которому обратился вингер «Челси» за помощью, «самоустранился и исчез».

13. Криштиану Роналду хочет стать чемпионом с «Аль-Насром», но может покинуть клуб ради нового вызова.

Цитаты дня

Адиль Рами: «Роналду говорит хрень. В Лиге 1 его съедят, у нас защитники как машины»

Представитель Дзюбы: «Из подсчета голов Овечкина устраивают шоу. А у нас рекорд Артема сравнивают с почесыванием за ухом»

Сергей Юран: «Новогоднее обращение президента значимо для меня. Без него праздник не праздник. Когда бьют куранты, присутствует особое чувство»

Георгий Черданцев: «Непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от россиян. Неужели Зиньковский намного слабее конкурентов? Чем Рябчук сильнее Хлусевича?»

Максим Рыбин: «Для хоккея и спорта жду окончания СВО, чтобы мы могли представлять страну. Этого я бы очень хотел. Чтобы наступил мир»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Аморим о 0:2: «Ньюкасл» был лучше, контролировал игру и все делал как команда. После первого гола было трудно вернуться в игру»
79вчера, 23:04
Мареска после 0:2 от «Ипсвича»: «Странная игра – «Челси» создавал моменты и мог забить много голов. Никто не ожидал, что мы завершим первую часть сезона на нашем нынешнем месте»
30вчера, 22:42
«МЮ» закончил год в 7 очках от зоны вылета и с 23-очковым отставанием от лидера АПЛ
69вчера, 22:33
«МЮ» проиграл 6 матчей за месяц впервые с сентября 1930-го
27вчера, 22:24
Аморим проиграл 5 из 8 первых матчей во главе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Это худший результат за 103 года
59вчера, 22:17
«МЮ» пропустил 18 голов за месяц впервые с марта 1964 года
35вчера, 22:14
У «МЮ» 5 поражений за месяц в чемпионате – такого не было 62 года
40вчера, 22:08
«Манчестер Юнайтед» остался на 14-м месте в АПЛ после 19-го тура. У клуба 22 очка
33вчера, 22:07
«МЮ» проиграл 4 матча подряд. Дальше – выезд к «Ливерпулю»
104вчера, 21:59
Чемпионат Англии. «Челси» уступил «Ипсвичу», «МЮ» проиграл «Ньюкаслу», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
846вчера, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» оставит Слишковича на посту главного тренера и будет искать новичков-россиян (Metaratings)
21 минуту назад
«МЮ» впервые за 35 лет завершил календарный год ниже 7-й строчки в таблице чемпионата Англии. Команда идет на 14-м месте, в 1989-м было 15-е
236 минут назад
Делап набрал 10 фэнтези-очков с «Челси». Нападающий «Ипсвича» заработал и реализовал пенальти, а также сделал ассист
1вчера, 22:18Фэнтези
Чемпионат Италии. «Комо» победил «Лечче», «Болонья» проиграла «Вероне»
166вчера, 21:45
Винисиус посидел в кабине тренажера для пилотов. Камавинга выложил видео: «Пристегните ремни безопасности, вы летите с капитаном Вини»
23вчера, 19:15Фото
Антони Лопеш бесплатно перешел в «Нант». Контракт экс-вратаря «Лиона» – по схеме «0,5+2»
5вчера, 19:05Фото
«Унион» возглавил экс-тренер «Кельна» Баумгарт. Клуб идет 12-м в Бундеслиге
3вчера, 17:07
«Олимпиакос» и Виллиан расторгли контракт. 36-летний бразилец стал свободным агентом
4вчера, 15:30
Безрукову подарили пустой кошелек на вечеринке «Рубина» – хавбека штрафовали на 100 000 рублей за шутку про «денежки». Фамейе дали маску Черной пантеры, Нигматуллину – сухарики
10вчера, 15:04
Банк Казахстана выпустил коллекционные монеты с логотипами клубов высшей лиги и федерации футбола
7вчера, 14:57Фото
Рекомендуем