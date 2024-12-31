Кошмар «МЮ» продолжается, сенсационное поражение «Челси», «Барселоне» опять отказали в регистрации Ольмо, Месси может стать «Королем Америки», 220 млн человек смотрели матчи «России 25» и другие новости

1. Худший подарок на Новый год подготовил своим фанатам «МЮ» – 0:2 от «Ньюкасла» , четвертое поражение подряд и пятое за месяц (такого не было аж с 1962-го ). Аморим стартовал с 5 поражений в 8 играх чемпионата – худший результат за 103 года. Год «Юнайтед» закончил всего в семи очках от зоны вылета .

Удивил и «Челси», проигравший одному из аутсайдеров – «Ипсвичу». «Синие» не побеждают уже три матча кряду . Все результаты АПЛ – здесь .

2. Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Теперь спасет только очередной рычаг .

3. Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки» .

4. 220 млн зрителей (207,4 млн в интернете и 13,3 млн по ТВ) смотрели матчи Кубка Первого канала – столько насчитал Роман Ротенберг. Также тренер СКА напомнил, сколько матчей он провел , и сколько болельщиков она собрала за год.

5. НХЛ. «Рейнджерс» продолжают тонуть – поражение от «Флориды» (3:5) стало 15-м в последних 19 играх . Панарин быстрее всех в истории клуба достиг отметки 500 очков (побил рекорд Мессье), Шестеркин пропустил 4 шайбы после 25 бросков (из них две – в первые 6 минут матча), Бобровский отразил 33 из 36 бросков и стал 2-й звездой . Все результаты дня – здесь .

6. У «Милана» новый тренер: Паулу Фонсека отправлен в отставку , сменил его соотечественник Сержиу Консейсау .

7. НБА. 36+20+10 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту» и другие результаты .

8. В КХЛ «Северсталь» победила «Ак Барс» и обошла СКА в таблице , «Металлург» одержал пятую победу подряд , а «Салават» – четвертую . Все результаты дня – здесь .

9. Путин учредил президентские стипендии для спортсменов и тренеров – от 25 до 60 тысяч рублей.

10. «Алания» объявила о вынужденном сокращении бюджета . Несмотря на трудности, Спартак Гогниев продолжит работу с командой.

11. «Монако» считает отступные Угальде в 30 млн евро завышенными и не планирует подписывать форварда «Спартака» зимой.

12. Новые детали допингового дела Мудрика: Андрей Шевченко, к которому обратился вингер «Челси» за помощью, «самоустранился и исчез» .

13. Криштиану Роналду хочет стать чемпионом с «Аль-Насром», но может покинуть клуб ради нового вызова .

Цитаты дня

Адиль Рами: «Роналду говорит хрень. В Лиге 1 его съедят, у нас защитники как машины»

Представитель Дзюбы: «Из подсчета голов Овечкина устраивают шоу. А у нас рекорд Артема сравнивают с почесыванием за ухом»

Сергей Юран: «Новогоднее обращение президента значимо для меня. Без него праздник не праздник. Когда бьют куранты, присутствует особое чувство»

Георгий Черданцев: «Непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от россиян. Неужели Зиньковский намного слабее конкурентов? Чем Рябчук сильнее Хлусевича?»

Максим Рыбин: «Для хоккея и спорта жду окончания СВО, чтобы мы могли представлять страну. Этого я бы очень хотел. Чтобы наступил мир»