Кошмар «МЮ» продолжается, сенсационное поражение «Челси», «Барселоне» опять отказали в регистрации Ольмо, Месси может стать «Королем Америки», 220 млн человек смотрели матчи «России 25» и другие новости
1. Худший подарок на Новый год подготовил своим фанатам «МЮ» – 0:2 от «Ньюкасла», четвертое поражение подряд и пятое за месяц (такого не было аж с 1962-го). Аморим стартовал с 5 поражений в 8 играх чемпионата – худший результат за 103 года. Год «Юнайтед» закончил всего в семи очках от зоны вылета.
Удивил и «Челси», проигравший одному из аутсайдеров – «Ипсвичу». «Синие» не побеждают уже три матча кряду. Все результаты АПЛ – здесь.
2. Суд повторно отказал «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Теперь спасет только очередной рычаг.
3. Лионель Месси номинирован на приз «Король Америки».
4. 220 млн зрителей (207,4 млн в интернете и 13,3 млн по ТВ) смотрели матчи Кубка Первого канала – столько насчитал Роман Ротенберг. Также тренер СКА напомнил, сколько матчей он провел, и сколько болельщиков она собрала за год.
5. НХЛ. «Рейнджерс» продолжают тонуть – поражение от «Флориды» (3:5) стало 15-м в последних 19 играх. Панарин быстрее всех в истории клуба достиг отметки 500 очков (побил рекорд Мессье), Шестеркин пропустил 4 шайбы после 25 бросков (из них две – в первые 6 минут матча), Бобровский отразил 33 из 36 бросков и стал 2-й звездой. Все результаты дня – здесь.
6. У «Милана» новый тренер: Паулу Фонсека отправлен в отставку, сменил его соотечественник Сержиу Консейсау.
7. НБА. 36+20+10 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту» и другие результаты.
8. В КХЛ «Северсталь» победила «Ак Барс» и обошла СКА в таблице, «Металлург» одержал пятую победу подряд, а «Салават» – четвертую. Все результаты дня – здесь.
9. Путин учредил президентские стипендии для спортсменов и тренеров – от 25 до 60 тысяч рублей.
10. «Алания» объявила о вынужденном сокращении бюджета. Несмотря на трудности, Спартак Гогниев продолжит работу с командой.
11. «Монако» считает отступные Угальде в 30 млн евро завышенными и не планирует подписывать форварда «Спартака» зимой.
12. Новые детали допингового дела Мудрика: Андрей Шевченко, к которому обратился вингер «Челси» за помощью, «самоустранился и исчез».
13. Криштиану Роналду хочет стать чемпионом с «Аль-Насром», но может покинуть клуб ради нового вызова.
Цитаты дня
Адиль Рами: «Роналду говорит хрень. В Лиге 1 его съедят, у нас защитники как машины»
Представитель Дзюбы: «Из подсчета голов Овечкина устраивают шоу. А у нас рекорд Артема сравнивают с почесыванием за ухом»
Сергей Юран: «Новогоднее обращение президента значимо для меня. Без него праздник не праздник. Когда бьют куранты, присутствует особое чувство»
Георгий Черданцев: «Непонятно, почему «Спартак» пачками избавляется от россиян. Неужели Зиньковский намного слабее конкурентов? Чем Рябчук сильнее Хлусевича?»
Максим Рыбин: «Для хоккея и спорта жду окончания СВО, чтобы мы могли представлять страну. Этого я бы очень хотел. Чтобы наступил мир»
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