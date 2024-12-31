Чемпионат мира по блицу. 1/4 финала. Непомнящий сыграет с Мурзиным, Карлсен встретится с Ниманном, другие партии
Россияне Непомнящий и Мурзин сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по блицу.
Чемпионат мира по блицу
Нью-Йорк, США
31 декабря
Начало партий – 22.00 по московскому времени. Прямая трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ.
1/4 финала
Ян Непомнящий (Россия) – Володар Мурзин (Россия)
Алиреза Фируджа (Франция) – Уэсли Со (США)
Магнус Карлсен (Норвегия) – Ханс Ниманн (США)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Фабиано Каруана (США)
ПРИМЕЧАНИЕ: серия плей-офф играется по нокаут-системе. Каждый мини-матч состоит из четырех партий. В случае равенства очков соперники играют до первой победы одной из сторон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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