Чемпионат мира по блицу. 1/4 финала. Непомнящий сыграет с Мурзиным, Карлсен встретится с Ниманном, другие партии

Россияне Непомнящий и Мурзин сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по блицу.

Чемпионат мира по блицу

Нью-Йорк, США

31 декабря

Начало партий – 22.00 по московскому времени. Прямая трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ.

1/4 финала

Ян Непомнящий (Россия) – Володар Мурзин (Россия)

Алиреза Фируджа (Франция) – Уэсли Со (США)

Магнус Карлсен (Норвегия) – Ханс Ниманн (США)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Фабиано Каруана (США)

ПРИМЕЧАНИЕ: серия плей-офф играется по нокаут-системе. Каждый мини-матч состоит из четырех партий. В случае равенства очков соперники играют до первой победы одной из сторон.