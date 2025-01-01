НБА. «Хьюстон» примет «Даллас», «Денвер» встретится с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Третья команда на Западе «Хьюстон » примет на своей площадке «Даллас », который занимает четвертое место. «Денвер » дома попытается прервать победную серию «Атланты». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.