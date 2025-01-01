НБА. «Хьюстон» примет «Даллас», «Денвер» встретится с «Атлантой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
Третья команда на Западе «Хьюстон» примет на своей площадке «Даллас», который занимает четвертое место. «Денвер» дома попытается прервать победную серию «Атланты».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем