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НБА. «Хьюстон» примет «Даллас», «Денвер» встретится с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Третья команда на Западе «Хьюстон» примет на своей площадке «Даллас», который занимает четвертое место. «Денвер» дома попытается прервать победную серию «Атланты».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoАтланта
logoЮта
logoМайами
logoДенвер
logoВашингтон
logoЧикаго
logoБруклин
logoТоронто
logoДетройт
logoДаллас
logoОрландо
logoСакраменто
logoФиладельфия
logoНью-Йорк
logoХьюстон
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