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«Брентфорд» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в гостях в заключительном матче 19-го тура АПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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