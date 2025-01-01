«МЮ» готов продать Каземиро зимой или летом, если получит хорошее предложение
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Каземиро.
Бразильский полузащитник может покинуть команду в зимнее или летнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.
«Юнайтед» придется продавать игроков, чтобы приобретать новых, и клуб готов отпустить Каземиро, если получит хорошее предложение.
В текущем сезоне АПЛ 32-летний футболист провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем