«МЮ» готов продать Каземиро зимой или летом, если получит хорошее предложение

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Каземиро.

Бразильский полузащитник может покинуть команду в зимнее или летнее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо.

«Юнайтед » придется продавать игроков, чтобы приобретать новых, и клуб готов отпустить Каземиро , если получит хорошее предложение.

В текущем сезоне АПЛ 32-летний футболист провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь .