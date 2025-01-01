«Арсенал» одержал 4-ю победу подряд. Команда Артеты не поигрывает 12 матчей кряду

«Арсенал» одержал 4-ю победу подряд во всех турнирах.

Сегодня команда Микеля Артеты на выезде победила «Брентфорд » (3:1) в 19-м туре АПЛ.

Ранее «Арсенал » одержал победу над «Ипсвичем» (1:0) и обыграл «Кристал Пэлас» в АПЛ (5:1) и Кубке английской лиги (3:2).

«Арсенал» не проигрывает в течение 12 матчей во всех турнирах – на этом отрезке «канониры» одержали 9 побед и трижды сыграли вничью.

Последний раз команда проигрывала 6 ноября – «Интеру» в Лиге чемпионов.

В следующем матче «Арсенал» сыграет с «Брайтоном». Игра 20-го тура АПЛ пройдет в субботу, 4 января.