Экс-футболист ЦСКА Пономарев: «Хоккей – самый пьяный вид спорта в СССР. Ребята допивались до потери пульса, был культ алкоголя. Как сейчас – сказать не могу»

Владимир Пономарев рассказал, в каком виде спорта в СССР выпивали чаще всего.

«Самый пьяный вид спорта – хоккей. По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали.

Помню случай такой: [Анатолий] Тарасов приходит на тренировку, и там сильно ощущалось алкогольное амбре. Заметив сивушный запах, он сказал своему помощнику: «Я эту пьяную команду тренировать не буду». И приказал провести тренировку за него.

Можно сказать, ребята допивались до потери пульса. Тогда был культ алкоголя. Как сейчас – сказать не могу», – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев .

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