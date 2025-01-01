Экс-футболист ЦСКА Пономарев: «Хоккей – самый пьяный вид спорта в СССР. Ребята допивались до потери пульса, был культ алкоголя. Как сейчас – сказать не могу»
Владимир Пономарев рассказал, в каком виде спорта в СССР выпивали чаще всего.
«Самый пьяный вид спорта – хоккей. По крайней мере, так было в советское время. Очень многие игроки выпивали.
Помню случай такой: [Анатолий] Тарасов приходит на тренировку, и там сильно ощущалось алкогольное амбре. Заметив сивушный запах, он сказал своему помощнику: «Я эту пьяную команду тренировать не буду». И приказал провести тренировку за него.
Можно сказать, ребята допивались до потери пульса. Тогда был культ алкоголя. Как сейчас – сказать не могу», – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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