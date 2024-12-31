«Тур де Ски». 4-й этап. Шлинн, Йохауг, Нисканен, Карл, Диггинс, Хайди Венг пробегут классическую гонку преследования

1 января лыжницы выступят в гонке преследования на четвертом этапе «Тур де Ски».

«Тур де Ски»

4-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

15 км, преследование, классический стиль

Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3,3

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 20,3

4. Кэтрин Стюарт-Джонс (Канада) – 0,28

5. Виктория Карл (Германия) – 0,28

6. Джесси Диггинс (США) – 36,3

7. Хайди Венг (Норвегия) – 0,45

8. Моа Илар (Швеция) – 0,58

9. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.00,0

10. София Лаукли (США) – 1.01,0

11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.07,0

12. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1.09,0

13. Джулия Керн (США) – 1.09,0

14. Пиа Финк (Германия) – 1.12,0

15. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.30,0

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Джесси Диггинс (США) – 1:33.49,0

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 22,0

3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 32,0

4. Тереза Йохауг (Норвегия) – 41,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.17,0

6. Моа Илар (Швеция) – 2.09,0

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.13,0

8. Кристин Фоснес (Норвегия) – 2.14,0

9. Силье Теодорсен (Норвегия) – 2.20,0

10. Виктория Карл (Германия) – 2.24,0

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25