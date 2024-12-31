«Тур де Ски». 4-й этап. Шлинн, Йохауг, Нисканен, Карл, Диггинс, Хайди Венг пробегут классическую гонку преследования
«Тур де Ски»
4-й этап
Тоблах, Италия
Женщины
15 км, преследование, классический стиль
Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Старт-лист
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3,3
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 20,3
4. Кэтрин Стюарт-Джонс (Канада) – 0,28
5. Виктория Карл (Германия) – 0,28
6. Джесси Диггинс (США) – 36,3
7. Хайди Венг (Норвегия) – 0,45
8. Моа Илар (Швеция) – 0,58
9. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.00,0
10. София Лаукли (США) – 1.01,0
11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.07,0
12. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1.09,0
13. Джулия Керн (США) – 1.09,0
14. Пиа Финк (Германия) – 1.12,0
15. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.30,0
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Джесси Диггинс (США) – 1:33.49,0
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 22,0
3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 32,0
4. Тереза Йохауг (Норвегия) – 41,0
5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.17,0
6. Моа Илар (Швеция) – 2.09,0
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.13,0
8. Кристин Фоснес (Норвегия) – 2.14,0
9. Силье Теодорсен (Норвегия) – 2.20,0
10. Виктория Карл (Германия) – 2.24,0
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