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«Тур де Ски». 4-й этап. Шлинн, Йохауг, Нисканен, Карл, Диггинс, Хайди Венг пробегут классическую гонку преследования

1 января лыжницы выступят в гонке преследования на четвертом этапе «Тур де Ски».

«Тур де Ски»

4-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

15 км, преследование, классический стиль

Начало – 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) 

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 3,3

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 20,3

4. Кэтрин Стюарт-Джонс (Канада) – 0,28

5. Виктория Карл (Германия) – 0,28

6. Джесси Диггинс (США) – 36,3

7. Хайди Венг (Норвегия) – 0,45

8. Моа Илар (Швеция) – 0,58

9. Кристин Фоснес (Норвегия) – 1.00,0

10. София Лаукли (США) – 1.01,0

11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1.07,0

12. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 1.09,0

13. Джулия Керн (США) – 1.09,0

14. Пиа Финк (Германия) – 1.12,0 

15. Нура Саннесс (Норвегия) – 1.30,0

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Джесси Диггинс (США) – 1:33.49,0

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – 22,0

3. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 32,0

4. Тереза Йохауг (Норвегия) – 41,0

5. Хайди Венг (Норвегия) – 1.17,0 

6. Моа Илар (Швеция) – 2.09,0 

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.13,0 

8. Кристин Фоснес (Норвегия) – 2.14,0 

9. Силье Теодорсен (Норвегия) – 2.20,0 

10. Виктория Карл (Германия) – 2.24,0 

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАстрид Ойре Шлинн
logoХелене Марие Фоссесхолм
Джулия Керн
logoДжесси Диггинс
logoТереза Йохауг
logoХайди Венг
logoКертту Нисканен
Кари Ойре Шлинн
logoКриста Пярмякоски (Лахтенмяки)
Виктория Карл
logoсборная Финляндии жен
Кристин Фоснес
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
результаты
logoсборная США жен
logoсборная Норвегии жен
logoТур де Ски
Моа Илар
logoКубок мира
logoсборная Швеции жен
Силье Теодорсен
лыжные гонки
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