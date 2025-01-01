«Ботафого» сделал новое предложение по Бителло. Ранее «Динамо» отказалось продавать хавбека за 10 млн евро

«Ботафого» по-прежнему хочет подписать Бителло.

Ранее стало известно , что «Динамо » отказалось продавать 24-летнего полузащитника за 10 миллионов евро.

По информации Globo, сегодня бразильский клуб сделал новое предложение о трансфере игрока. Предложенная сумма пока неизвестна. Отмечается, что бело-голубые рассчитывают на то, что хавбек поможет клубу во второй части сезона.

В текущем сезоне Мир РПЛ Бителло провел 15 матчей, отметившись 1 голом и 8 ассистами. Его статистика – здесь .

«Динамо» не продаст Бителло дешевле 30 млн евро зимой. Клуб не ведет переговоры о трансфере бразильца (Иван Карпов)