«Ботафого» сделал новое предложение по Бителло. Ранее «Динамо» отказалось продавать хавбека за 10 млн евро
«Ботафого» по-прежнему хочет подписать Бителло.
Ранее стало известно, что «Динамо» отказалось продавать 24-летнего полузащитника за 10 миллионов евро.
По информации Globo, сегодня бразильский клуб сделал новое предложение о трансфере игрока. Предложенная сумма пока неизвестна. Отмечается, что бело-голубые рассчитывают на то, что хавбек поможет клубу во второй части сезона.
В текущем сезоне Мир РПЛ Бителло провел 15 матчей, отметившись 1 голом и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
«Динамо» не продаст Бителло дешевле 30 млн евро зимой. Клуб не ведет переговоры о трансфере бразильца (Иван Карпов)
Опубликовал: Алексей Белоус
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