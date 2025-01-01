«Челси» досрочно прекратил аренду Слонины, вратарь вернулся из «Барнсли»
«Челси» вернул из аренды Габриэля Слонину.
Лондонский клуб объявил о досрочном возвращении голкипера из «Барнсли», куда он перешел на правах аренды в августе. Соглашение было рассчитано до конца сезона.
В первой половине сезона Слонина провел составе «Барнсли» 11 матчей в 3-й лиге Англии. Подробно со статистикой вратаря можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Челси»
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