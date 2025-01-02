«ПСЖ» предлагает Салаху 3-летний контракт на 500 тысяч евро в неделю, «Ливерпуль» – на 2 года и 400 000 в неделю (Ромен Колле Годен)
«ПСЖ» предлагает Мохамеду Салаху крупный контракт.
По информации французского журналиста Ромена Колле Годена, парижский клуб хочет подписать вингера «Ливерпуля» летом.
32-летнему Салаху предлагают контракт на 3 года с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.
«Ливерпуль», в свою очередь, готов продлить с Салахом контракт на 2 сезона с зарплатой 400 тысяч евро в неделю. Действующее соглашение египтянина истекает летом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Ромена Колле Годена
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