Прудников об отстранении России: «Катастрофа для нашей страны. Нас нигде не любят. Спорт вне политики, но эти принципы давно забыты, к сожалению»
Александр Прудников надеется на возвращение России в мировой спорт в 2025 году.
«Нас нигде не любят, но главное желание на 2025 год – чтобы спортсменов вернули на международную арену.
Я тут даже больше не за футболистов, а за другие виды спорта. В футболе каждые два года проходят серьезные чемпионаты.
Есть же Олимпийские игры... Там раз в четыре года что-то проходит, а люди половину жизни положили на подготовку. Они могли стать чемпионами, а их просто взяли и отстранили. У людей цель всей жизни – попасть на Олимпиаду.
Отстранение от международных соревнований – катастрофа для нашей страны.
Хочется, чтобы все вернулось на круги своя. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, эти принципы давно забыты», – сказал бывший нападающий «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
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